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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç! - Denizli haberleri

        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!

        Denizli'de boşanmak istediği eşi 26 yaşındaki Beytullah Ş. tarafından cadde ortasında saçından sürüklenip, sırtından yaralanan ve boğazına bıçak dayanan aynı yaştaki Gülderen Ş., çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kalabalık, Beytullah Ş.'yi darp edip linç girişiminde bulundu. O anlar cep telefonları ile görüntülendi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 08:56 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:02
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        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
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        Denizli'de olay, Hacıkaplanlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Gülderen Ş. (26) ile boşanmak istediği eşi Beytullah Ş. (26) arasında caddede tartışma çıktı.

        KADININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

        DHA'da yer alan habere göre Beytullah Ş. yanındaki bıçağı eşinin boğazına dayayıp, tehdit etti. Çevredekiler olaya müdahale etmek isteyince, eşinin bir anlık dalgınlığından faydalanan Gülderen Ş. kurtulup kaçmaya başladı.

        SAÇINDAN TUTUP KALDIRIMDA SÜRÜKLEDİ

        Beytullah Ş. peşinden koştuğu eşini saçından yakalayıp, yoldan kaldırıma kadar sürükledi. Ardından da elindeki bıçağı tekrar eşinin boğazına dayadı.

        SIRTINDAN BIÇAKLA YARALADI

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        Çevredekilerin tekrar müdahale etmek istemesi üzerine Beytullah Ş., genç kadının sırtına birkaç kez bıçak darbesi vurdu. Bu sırada toplanan kalabalık bir esnafın dışarıda sergilediği kavanozları alarak Beytullah Ş.'ye fırlatıp durdurmaya çalıştı.

        VATANDAŞLAR YERE YATIRIP DARP ETTİ

        Eşinin elinden çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılan Gülderen Ş., yakındaki bir markete götürüldü. Bu sırada sayıları giderek artan öfkeli kalabalık, Beytullah Ş.'yi yere yatırıp, darp etti.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Beytullah Ş.'yi linç edilmekten yine araya giren vatandaşlar kurtardı. O anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

        YARALANAN KADIN TEDAVİYE ALINDI

        İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Beytullah Ş.'yi gözaltına alırken, vatandaşları da sakinleştirdi. Bu sırada markette bulunan Gülderen Ş.'ye çevredekiler tarafından pansuman yapıldı. Gülderen Ş., ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        SALDIRGAN KOCA YOĞUN BAKIMDA

        Gülderen Ş.´nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beytullah Ş.'nin ise tedbir amacıyla bir süre yoğun bakım ünitesinde tutulacağı bildirildi.

        Öte yandan, Beytullah Ş.'nin eşini saçından sürükleyip, boğazına bıçak dayadığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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