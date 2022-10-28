O anlar kamerada! Kavgayı ayıran zabıtayı dövdüler!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen iki sürücü, yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

ZABITALAR KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ

Otomobillerden inenlerin de dahil olduğu tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada semt pazarı denetimi yapan Kağıthane Belediyesi Zabıta ekiplerinden iki zabıta memuru, kavga eden tarafları ayırmak istedi.

KAVGA EDENLER ZABITALARI DARP ETTİ

Kavga edenlerden bir grup, bu kez zabıta memurlarına saldırarak darp etti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Görüntülerde, birkaç kişinin zabıta memurunu tuttuğu, kavgaya karışanlardan birinin de zabıta memurunun kafasına defalarca vurduğu görülüyor.