O anlar kamerada! Öldüren kavga!

DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Başyarar, elindeki sopa ile Gökhan A.'ya saldırdı. Gökhan A. da üzerindeki bıçağı çıkarıp, Başyarar'ı bıçakladı.

MAKTUL, 10 YIL ÖNCE BİR POLİSİ ÖLDÜRMÜŞ

10 yıl önce polis memuru Samet Aysel'i tüfekle öldürdüğü öğrenilen Şükrü Başyarar'ın hayatını kaybettiği kavganın, cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde Başyarar'ın, elindeki sopa ile koşarak Gökhan A.'ya saldırdığı, onun da bıçakla karşılık verdiği görüldü. Gökhan A.'nın, Başyarar'a elindeki bıçakla vurması da görüntüde yer aldı.

ÇEVREDEKİLER FİLM GİBİ İZLEDİ

Bu sırada çevredekilerin ise müdahale etmeden kavgayı izlediği görüldü. Aldığı bıçak darbeleriyle yere düşen Başyarar'a, olay yerinde yapılan ilk müdahale de görüntüde yer aldı.