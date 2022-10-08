O anlar kamerada! Öldüren kavga!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Öldüren kavga! - Güncel haberler
ABONE OL

O anlar kamerada! Öldüren kavga!

Ankara'da dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ın, çalıştığı durakta kahya Gökhan A. tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Başyarar'ın, sopa ile saldırdığı Gökhan A. tarafından bıçaklandığı, çevredekilerin ise izlediği görüldü

O anlar kamerada! Öldüren kavga! - Güncel haberler
O anlar kamerada! Öldüren kavga!
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sıhhiye dolmuş duraklarında önceki gün meydana gelen olayda kahya Gökhan A., yanındaki kadına laf attığını iddia ettiği dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'a (50) tepki gösterdi.

SOPAYLA SALDIRDI BIÇAKLANDI

DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Başyarar, elindeki sopa ile Gökhan A.'ya saldırdı. Gökhan A. da üzerindeki bıçağı çıkarıp, Başyarar'ı bıçakladı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Başyarar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Gökhan A., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gökhan A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MAKTUL, 10 YIL ÖNCE BİR POLİSİ ÖLDÜRMÜŞ

10 yıl önce polis memuru Samet Aysel'i tüfekle öldürdüğü öğrenilen Şükrü Başyarar'ın hayatını kaybettiği kavganın, cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde Başyarar'ın, elindeki sopa ile koşarak Gökhan A.'ya saldırdığı, onun da bıçakla karşılık verdiği görüldü. Gökhan A.'nın, Başyarar'a elindeki bıçakla vurması da görüntüde yer aldı.

ÇEVREDEKİLER FİLM GİBİ İZLEDİ

Bu sırada çevredekilerin ise müdahale etmeden kavgayı izlediği görüldü. Aldığı bıçak darbeleriyle yere düşen Başyarar'a, olay yerinde yapılan ilk müdahale de görüntüde yer aldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurulu ertelendi
GÜNDEM İstanbul 2 No'lu Barosu genel kurulu ertelendi
FACİA! Son dakika: 2 TIR bir aracı biçti! 3 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM 2 TIR bir aracı biçti! 3 ölü, 3 yaralı
80 kilo altın dolandırıcılığı! 2 kuyumcu tutuklandı! - Son dakika haberler
GÜNDEM 80 kilo altın dolandırıcılığı! 2 kuyumcu tutuklandı!
‘Büyük Birader’in gözü üzerimizde
GÜNDEM ‘Büyük Birader’in gözü üzerimizde
Son dakika: Vaniköy Camisi küllerinden doğuyor! Yüzde 70'i tamamlandı
GÜNDEM Vaniköy Camisi küllerinden doğuyor! Yüzde 70'i ...
Son dakika: Barış Pınarı harekatının 3'üncü yıldönümü
GÜNDEM Barış Pınarı harekatının 3'üncü yıldönümü
KPSS'de kalem, silgi ve su veriliyor mu? ÖSYM 2022 KPSS ön lisans sınavında kalem, silgi ve su dağıtılıyor mu?
GÜNDEM KPSS'de kalem ve su veriliyor mu?
KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 9 Ekim 2022 yarın KPSS gününde toplu taşıma ücretsiz mi?
GÜNDEM 9 Ekim Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?
Son dakika: Restoranlara satmışlar! 3,5 ton sahte alkol ele geçirildi
GÜNDEM Restoranlara satmışlar! 3,5 ton ele geçirildi
Hava durumu son dakika: Meteoroloji saat verdi! Yurt genelinde sağanak! 8 Ekim Cumartesi Ankara ve İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji saat verdi! Yurt genelinde sağanak!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.