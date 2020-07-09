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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında) ile , Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TRABZON'DA HEYALAN VE SU TAŞKINLARI YAŞANDI

Trabzon'un Yomra ilçesinde Yomra-Özdil kara yolu, şiddetli yağışa bağlı meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yomra-Özdil kara yolunda heyelan meydana geldi. Yolun ulaşıma kapanması üzerine kısa sürede Karayolları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Yomra Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yolu temizleyerek ulaşıma açmak üzere çalışmalara başladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Bölgede devam eden çalışmalara yönelik yetkililerden bilgi alan Zorluoğlu, vatandaşlarla bir süre görüştü. Vatandaşlara ihtiyaçları olup olmadığını soran Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihtiyaçları olduğu takdirde her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgede yağış devam ederken, Yomra Belediyesi de anonslarla vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

SÜRMENE İLÇESİNDE MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sürmene ilçesi Karamanlar mahallesinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Heyelan tehlikesi nedeniyle bir evde mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince alınarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 28°C

Parçalı az bulutlu

MUĞLA 37°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 31°C

Parçalı az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

ADANA 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

RİZE 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 35°C

Parçalı bulutlu

VAN 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Orta Ege ile Doğu Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (30-50km/sa) öğle saatlerinde doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa),sabah saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa),Orta Ege’de 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Ege’de 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.