        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'O Da Bir Şey Mi'

        'O Da Bir Şey Mi' gala yaptı

        Adana Film Festivali'nden En İyi Film ve En İyi Yönetmen başta olmak üzere toplam 8 ödül alarak festivale damga vuran, Pelin Esmer'in yeni filmi 'O DA BİR ŞEY Mİ'nin galası Atlas 1948'de gerçekleşti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 22:57 Güncelleme: 16.10.2025 - 22:57
        'O Da Bir Şey Mi' gala yaptı
        ‘Koleksiyoncu’, ‘Oyun’, ‘11'e 10 Kala’, ‘Gözetleme Kulesi’, ‘İşe Yarar Bir Şey’ ve ‘Kraliçe Lear’ filmlerinin ödüllü yönetmeni Pelin Esmer’in ödüllü son filmi ‘O DA BİR ŞEY Mİ’, 17 Ekim Cuma günü vizyona çıkmak için gün sayıyor. Filmin vizyonundan hemen önce dün akşam Atlas 1948’de yapılan galası sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Yönetmen Pelin Esmer ve filmin oyuncuları gösterimin hemen ardından düzenlenen söyleşide seyircilerin sorularını yanıtladılar.

        Dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yapan ve sonrasında Türkiye prömiyerini yaptığı İstanbul Film Festivali’nden de En İyi Senaryo ödülü alan film Söke’de doğup büyüyen otel görevlisi bir genç kızla, İstanbul’da yaşayan tanınmış bir yönetmenin iç içe geçen hayatlarını konu alıyor.

        Başrollerini Timuçin Esen ve ilk kez kamera karşısına geçen genç oyuncu Merve Asya Özgür’ün paylaştığı filmde onlara İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi, Asiye Dinçsoy, Sermet Yeşil, Fehmi Karaarslan, Laçin Ceylan, Deniz Karaoğlu, Oğuz Kara gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

        Dilde Mahalli (Rosa Film), Pelin Esmer (Sinefilm) ve Kerem Çatay’ın (Ay Yapım) yapımcılığını üstlendiği ‘O DA BİR ŞEY Mİ’, Türkiye- Bulgaristan- Romanya ortak yapımı olarak gerçekleştirildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden ve Eurimages ortak yapım desteği alan filmin tüm çekimleri Söke ve İstanbul’da tamamlandı. Film 17 Ekim’de Bir Film dağıtımıyla Türkiye’de vizyona girecek.

        #O da Bir Şey Mi
        #Pelin Esmer
        #Timuçin Esen
        #altın koza
