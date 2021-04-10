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HaberlerSağlıkO fotoğraf paylaşım rekoru kırdı! Sebebi duygulandırdı ama... - Haberler
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O fotoğraf paylaşım rekoru kırdı!

Brezilya’da izole olarak yatırılan Covid-19 hastalarına dokunma hissi vermesi için ellerine bağlandığı belirtilen sıcak suyla doldurulmuş eldiven fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kişi tarafından paylaşılan fotoğraf için kimileri 'Tanrı'nın eli' yorumunda bulunurken, kimi sağlık çalışanları da bu uygulamanın halihazırda kullanıldığını dile getirdi

O fotoğraf paylaşım rekoru kırdı! Sebebi duygulandırdı ama... - Haberler
O fotoğraf paylaşım rekoru kırdı!
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HABERTURK.COM

Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Eric Feigl-Ding, sosyal medyada oldukça fazla paylaşılan bir görseli paylaşarak, "Covid-19'u reddedenlerin vakaları ve ölümleri reddetmelerine izin vermeyin. Bu salgını bitirelim" uyarısında bulundu.

Dr. Eric Feigl-Ding, hastaların yalnız başlarına öldüğü, sevdiklerinin dokunuşunu arzuladığı hastane koğuşlarında, bu duyguyu taklit etmek için hemşireler tarafından lateks eldivenlere ılık su doldurularak, hastaların ellerine konulduğunu belirtti, 'Tanrı'nın eli' adını verdiği o uygulamanın bir de fotoğrafını paylaştı.

"BU UYGULAMANIN ÖLÜMLERİ BİLE AZALTABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Psikiyatrist Doç. Dr. Veysi Çeri de, "Yoğun bakımda yatan hastalarda delirium (kişide algı, yargılama ve düşünce bozukluğuna sebep olan bir hastalık) gelişmesinin önemli bir nedeni hastaların sosyal açıdan izole kalması. Bunu fark eden Brezilya’daki bir hemşire içine sıcak su doldurduğu eldivenlerle hastalara el tutma efekti vermiş. Bu uygulamanın ölümleri bile azaltabileceğini düşünüyorum" dedi.

"PSİKOLOJİ HASTALIĞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN EN ÖNEMLİ ETKEN"

Bir sağlık çalışanı, "Çok güzel bir hareket zira yoğun bakımda çalıştığım için nasıl bir ortam olduğunu biliyorum. Hasta dahi olmasanız orda bulunmak, makine sesleri, soğuk hava insanı hasta etmeye yetiyor. Psikoloji hastalığın seyrini değiştiren en önemli etken" yorumunda bulundu.

KULLANILAN BİR UYGULAMA

Fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça duygusal bulunsa da; sağlık çalışanları bu uygulamanın halihazırda kullanıldığını belirtti.

Bir sağlık çalışanı, "(Uygulama) Perifer dolaşımı bozulmuş, hipotermisi olan hastalar için yapılıyor zaten. Yeni bir şey değil. Hatta entübe hastaların ellerinde, parmak eklemlerinde kontraktürler (eklem sertliği) oluşmasın diye de kullanıyoruz. Farkında olmadan psikolojik olarakta yardım etmişiz demek ki" ifadelerine yer verdi.

Yine bir başka sağlık çalışanı da bu uygulamanın hipotermiye engel olduğunu ve saturasyonun rahat ölçülmesi açısından faydalı olduğunu dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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