DANIEL DAY-LEWIS

(New York Çeteleri - 2003)

Daniel Day-Lewis gibi şöhretle arası pek iyi olmayan efsane bir oyuncunun Oscar alamadığı için çok üzülmeyeceği kesin… Kaldı ki, 1990’da henüz ilk adaylığında en iyi erkek oyuncu dalında Akademi Ödülü’ne ulaşmıştı. 2003 yılının da kesin favorisiydi. Martin Scorsese’nin ‘New York Çeteleri’ filmindeki performansı öylesine iyiydi ki kimse bir başkasının aradan sıyrılabileceğine inanmıyordu. Sadece SAG’ı değil, BAFTA’yı da kazanmıştı ve o gece salona gelenlerin çoğu onun ikinci Akademi Ödülü’nü alkışlayacağını düşünüyordu. Ne var ki, ödül ‘Piyanist’ filmiyle Adrien Brody’ye gitti… Gerçek bir sürprizdi ve Brody’nin şaşkınlığı, sevinci görülmeye değerdi. Sonraki yıllarda 2 Oscar daha kazanacak Day-Lewis için değil ama onun kazanması gerektiğini düşünenler için gerçek bir hayal kırıklığıydı.