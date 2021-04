VIOLA DAVIS

(Duyguların Rengi - 2012)

Hiç kuşkusuz son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri… Oynadığı her yeni filmle adından söz ettirmesini ve ödül sezonunda öne çıkmasını biliyor. Ama 2013’te henüz Oscar kazanamamış bir oyuncuydu. ‘Doubt’ filminde yardımcı kadın oyuncu kategorisinde aday olmayı başarsa da ödüle ulaşamamıştı. ‘Duyguların Rengi’ (The Help) filmindeki performansıyla, en iyi kadın oyuncu dalında SAG ödülünü kazanmasıyla birlikte bir anda Oscar’ın en güçlü favorilerinden biri haline geldi. O gece çok güçlü bir rakibi olduğunu o da biliyordu. Meryl Streep, Margaret Thatcher’ı canlandırdığı ‘The Iron Lady’ ile çoğu kişinin favorisiydi ama SAG’ı kazanmış biri olarak Davis’e şans verenlerin sayısı da az değildi. Sonuçta o gece kaybetti ama 2018 yılında ‘Fences’ filmiyle yardımcı kadın oyuncu Oscar’ını kazanmayı başardı.