O KENT DONDU! Son dakika... Dün gecenin en soğuk kenti oldu! -30'u gördü!

Dün gecenin en soğuk kenti oldu! -30'u gördü! 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

GEREDE EKSİ 29.7'Yİ GÖRDÜ

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gerede Samat Köyü İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 29.7 derece olarak ölçülürken Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu ise eksi 29 dereceyle ikinci sırada yer aldı.

SİVAS İMRANLI 3'ÜNCÜ OLDU

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 26.6 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesi olurken, burayı eksi 25.5 derece ile Bolu'nun Dörtdivan ilçesi izledi. Sivas'ın Kangal ilçesi ise sıfırın altında 24.4 dereceyle en soğuk beşinci yer oldu.