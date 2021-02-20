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BİR UYARI DAHA! Meteoroloji: Yoğun kar ve don yaşanacak! 20 Şubat HAVA DURUMU

Hava durumu 19 Şubat Cuma günü yani haftanın son iş gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı etkisini yitiyor ve yerine parçalı bulutlu bir havayı alıyor. Ancak meteoroloji bazı illere kar uyarısında bulundu. İşte 20 Şubat hava durumu raporu...

BİR UYARI DAHA! Meteoroloji: Yoğun kar ve don yaşanacak! 20 Şubat HAVA DURUMU
Hava durumu: Yoğun kar ve don
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Hava durumu bugün nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Kar ne zaman duracak? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta çalışanlar olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki merak edilen sorular Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Şubat hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından cevabını buldu. İşte 20 Şubat hava durumu raporunun detayları...

HAVA DURUMU 20 ŞUBAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

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SICAKLIK YÜKSELİYOR

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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