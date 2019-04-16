Görüntüler dehşete düşürmüştü

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Erzurum'da 8 Mayıs 2018 günü yaşanan olayda B.Y.(17) ve C.Ç. (24) adlı 2 kız, dedikodu yaptıkları iddiasıyla götürüldükleri Palandöken Dağı eteklerinde Ahmet Değirmencioğlu (18),Sevcan Baki (20),Sercan Uzun (19) ve N.Y. (17) tarafından dakikalarca dövüldü. Kızlar yerlerde sürükledikleri B.Y. ve C.Ç.'nin başın taşlara vurup, küfür ve hakaretler etti.
Değirmencioğlu da bıçak tehdidiyle soyunmasını söylediği C.Ç.'nin çıplak görüntüleri ile dayak olayını cep telefonuna kaydetti. Ardından kızlardan B.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. N.Y. ve Ahmet Değirmencioğlu, B.Y.'ye ait ayakkabı ile C.Ç.'ye ait cep telefonu gasp etti. Eren Suci de tüm olanları seyretti.
İki kızın şikâyeti üzerine 9 Mayıs'ta tutuklanan 3'ü kız 5 şüphelinin cep telefonlarında işkence anlarına ait görüntüler bulundu.
GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ, YAYIN YASAĞI GELDİ
5 şüpheli hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, bu süreçte Ahmet Değirmencioğlu dışındaki tutuklular tahliye edildi. 2 kız da şikâyetlerini geri çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine kızların dövülme anına ait görüntülere yayın yasağı getirildi.
CEZA YAĞDI
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında, Eren Suci, Sevcan Baki ve Sercan Uzun, 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Suça sürüklenen çocuk sanık N.Y. ise 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, Ahmet Değirmencioğlu'na ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçlarından toplam 63 yıl hapis cezası verdi.
4 tutuksuz sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmeden mahkeme, kararın kesinleşmesiyle birlikte N.Y. dışındaki 4 sanık hakkında 'özel hayatın gizliliğini kayda alarak ihlal' ve 'eziyet' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
GEREKÇELİ KARAR TAMAMLANDI
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını tamamladı. B.Y.'nin soruşturma aşaması ile mahkemedeki ifadesi sırasında sinir krizi geçirerek, olayları anlatamadığı hatırlatılan gerekçeli kararda, "Dakikalarca darp edilen ve kendisine bıçak çekilen bir mağdurun, cinsel ilişkiye rıza göstermesinin akla ve mantığa aykırı olmadığı" vurgulandı.
Görüntülerden Değirmencioğlu'nun B.Y.'yi ensesinden tutarak, götürdüğü ifade edilerek, sanığın değişen ve çelişen savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi. Ahmet Değirmencioğlu'nun sabıkalı geçmişi olduğu belirtilen gerekçeli kararda, sanığa iyi hal indirimi uygulanmama nedeni de şöyle ifade edildi:
"Sanığın işlenen suçlar içerisinde en vahim nitelikte olan nitelikli cinsel istismar eylemine yönelik hiçbir pişmanlığının olmaması, aksine bu suç yönünden suçlamaları kabul etmemesi, sanığın duruşmadaki tavırları itibariyle de sadece sözlü olarak pişmanlığını dile getirmesi ancak bunu tavırlarına yansıtmamış olması, hüküm sonrasındaki mahkeme heyetine karşın söylediği hakaret sözlerinin de sanığın uslanmaz bir kişilik içerisinde olduğunun göstergesi olduğu anlaşılarak, uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık hakkında mahkememizce tam bir vicdani kanı ile takdiri indirim uygulanmamıştır."
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