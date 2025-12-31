O Ses Türkiye yılbaşı Özel'in konuğu Reynmen kimdir?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları izleyicilerin gündemine oturdu. Programa katılan Reynmen, sahne performansıyla ekranlara gelirken, sanatçının yaşı, memleketi ve kariyerine dair bilgiler de merak edilmeye başlandı. Peki, Reynmen kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuğu Reynmen kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
Yılbaşı gecesine özel hazırlanan O Ses Türkiye programında konuklar birer birer sahne aldı. Reynmen de programa katılan isimler arasında yer alırken, izleyiciler sanatçının hayatı ve kariyer geçmişine ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte Reynmen hayatı ve kariyeri...
REYNMEN KİMDİR?
Reynmen ya da doğum adıyla Yusuf Aktaş (d. 6 Aralık 1995, İstanbul), Türk vlogger, internet ünlüsü ve şarkıcıdır. Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivas Gürünlü olan Yusuf Aktaş tanınmadan önce babasıyla halde meyve sebze ticareti ve pazarcılık yapmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı kazanan Aktaş, daha sonra geçiş yaparak günümüzde Nişantaşı Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır.
Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.
Daha sonra platformunu YouTube'a kaydıran Aktaş, fenomen Berkcan Güven ile #Biziz adında bir şarkı çıkardı. 2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.
Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı.
REYNMEN'İN ŞARKILARI
"Biziz" (ft. Lil Bege) (2017)
"Yeniden" (ft. Nelon) (2017)
"Voyovoy" (ft. Veysel Zaloğlu) (2017)
"Toz Duman" (ft. Eypio) (2018)
"Derdim Olsun" (2019)
"Sen Aldırma" (ft. Bilal Sonses) (2019)
"Ela" (2019)
"Kaçamak" (ft. Ufo361) (2020)
"Aykız" (Remix) (2020)
"Az Sevdim" (ft. Özkan Meydan, Alican Özbuğutu) (2020)
"Melek" (2020)
"Bonita" (Sefo ile) (2021)
"Yalan" (Zeynep Bastık, Arem Özgüç ve Arman Aydın ile) (2021)
"Pare" (2021)
"Aşkım" (Soolking ile) (2022)