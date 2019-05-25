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O terörist 'Gri listede' çıktı! Binbaşı Sonat ve 3 askeri şehit etmiş!

İHA

Tunceli'de 1 ay önce 3 girişli bir mağarada cesedi bulunan teröristin DNA raporu çıktı. Operasyonda yaralandıktan sonra saklandığı mağarada öldüğü değerlendirilen teröristin 300 bin TL ödüllü Gri listede aranan "Ferhat" kod adlı Ertan Erol olduğu belirlenirken, teröristin binbaşı Yavuz Sonat Güzel ve 3 askerin şehit edilmesinde yer aldığı ortaya çıktı

gri terörist binbaşının katili çıktı

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "24 Nisan 2019 tarihinde Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 1 erkek BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen cesedin ele geçirildiği bildirilmişti. Ceset üzerinde yapılan DNA incelemesinde cesedin terör arananlar gri listede bulunan (300 bin TL) Ferhat kod isimli Ertan Erol isimli BTÖ mensubuna ait olduğu anlaşılmıştır.

Ş

Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel.

1 BİNBAŞI VE ASKERİN KATİLİ

Bahse konu BTÖ mensubu Ferhat kod isimli Ertan Erol’un 22.04.2016 tarihinde, Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe mevkiinde 3 askerimizin şehit edilmesi, 22.08.2016 tarihinde Nazımiye ilçe merkezine yönelik saldırı, 26.09.2015 tarihinde Merkez Çiçekli bölgesinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olaylarına katıldığı tespit edilmiştir" denildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ KARDEŞİ

İHA'da yer alan habere göre, ölü ele geçirilen teröristinin babasının da 25 yıl muhtarlık yaptığı ve 2018 yılında terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan görevden alındığı, ablası Songül Erol Abdil ise 2004-2009 yılları arasında HDP'den Tunceli Belediye Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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