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Dağlıca katliamına katılan terörist öldürüldü!

MİT, 2012 yılında Hakkari Dağlıca'da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan 'Doktor Rodi' kod adlı Özcan Yıldız'ı Gare´de etkisiz hale getirdi.

O TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ! Son dakika: Dağlıca katliamına katılan terörist öldürüldü! - VİDEO HABER
Dağlıca katliamına katılan terörist öldürüldü!
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AA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2012'de Hakkari Dağlıca’da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

AA'da yer alan habere göre terör örgütüne 1999'da katılan terörist Özcan Yıldız'ın, uzun yıllar yurt içinde çok sayıda kanlı eyleme katıldığı ve 2013'te Irak’ın kuzeyine kaçarak Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi bölgelerde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

MİT tarafından uzun süre takip edilen terörist Yıldız'ın geçen yıl örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara bölgesinde görevlendirildiği tespit edildi.

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