Liam Gallagher, Oasis'in sırf 'meteliksiz kaldıkları' için yeniden bir araya geldiği iddialarını sert bir şekilde eleştirdi.

Hayranları, kendisi ve kardeşi Noel'in 400 milyon sterlin kazanacağı tahmin edilen turne öncesinde bilet satın almak için yarışıyor.