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        Haberler Dünyadan Obama soyadını silen Malia'ya annesi Michelle Obama'nın yorumu: Kendi yolunu bulmaya çalışıyor - magazin haberleri

        Obama soyadını silen Malia'ya annesi Michelle Obama'nın yorumu: Kendi yolunu bulmaya çalışıyor

        Michelle Obama, profesyonel iş hayatında Obama soyadını atan kızı Malia'nın bu kararına dair yorum yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 13:26 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:26
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        Kızının kararını destekledi
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        Barack Obama ile Michelle Obama çiftinin kızı Malia, profesyonel iş hayatına girince soyadını bırakma kararı aldı. Senarist ve yönetmen olarak sinema alanında kariyere başlayan Malia, 2024 Sundance Film Festivali'nde, yazıp yönettiği 'The Heart' filminin galasında, ikinci adını kullanarak 'Malia Ann' şeklinde anıldı.

        Malia ve Sasha kardeşler

        26 yaşındaki Malia'nın Obama soyadını bırakmaya karar vermesi üzerine annesi Michelle Obama'dan yorum geldi. 61 yaşındaki eski First Lady, katıldığı podcast yayınında, Malia'nın yeni başlayan sinema kariyerinde "yolunu bulmaya çalıştığını" söyledi.

        "Çocuklarımın dünyada elde ettiklerini, hak ederek elde ettiklerini hissetmeleri çok önemli" diyen Michelle Obama; "İnsanların, onların çok çalışmadıklarını, sadece doğal olarak, ellerine verilen şeyleri yaptıklarını varsaymalarını istemiyorlar. Buna karşı çok hassaslar. Kendileri başarmak istiyorlar" ifadesini kullandı.

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        Michelle Obama, Malia ve 23 yaşındaki küçük kızı Sasha'nın bağımsızlık istemelerinin yeni bir şey olmadığını, kızlarının ergenliklerinden beri kendilerini farklılaştırmak istediklerini belirtti.

        Barack Obama da büyük kızının neden soyadını kullanmadığını, geçen yıl konuk olduğu poscast yayınında açıklamıştı.

        "SOYADI AVANTAJINI KULLANMAK İSTEMİYOR"

        "Bizim için en büyük zorluk, onlara herhangi bir yardımda bulunmamıza izin vermelerini sağlamak" diyerek çocuklarının yardım istemediğini anlatan Barack Obama; "Bu konuda çok inatçılar. Malia, film çekiyor ve ilk filmini çekti. Baba olarak biraz övüneceğim. İlk filmi Sundance Film Festivali ve tüm bu gösterişli film festivallerine gitti, jeneriğinde Obama'yı yönetmen olarak kullanmadı" demişti. ABD'nin eski başkanı; "Kızıma, 'Onların senin kim olduğunu bileceğini biliyorsun' dedim. Kızım da, 'Biliyor musun? Onların filmimi izlemelerini ve hiçbir şekilde böyle bir bağ kurmamalarını istiyorum' dedi. Bu yüzden kızlarımızın bu avantajı kullanmamak için ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.

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        #Michelle Obama
        #Barack Obama
        #malia obama
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