Obama soyadını silen Malia'ya annesi Michelle Obama'nın yorumu: Kendi yolunu bulmaya çalışıyor

Barack Obama ile Michelle Obama çiftinin kızı Malia, profesyonel iş hayatına girince soyadını bırakma kararı aldı. Senarist ve yönetmen olarak sinema alanında kariyere başlayan Malia, 2024 Sundance Film Festivali'nde, yazıp yönettiği 'The Heart' filminin galasında, ikinci adını kullanarak 'Malia Ann' şeklinde anıldı.

Malia ve Sasha kardeşler

26 yaşındaki Malia'nın Obama soyadını bırakmaya karar vermesi üzerine annesi Michelle Obama'dan yorum geldi. 61 yaşındaki eski First Lady, katıldığı podcast yayınında, Malia'nın yeni başlayan sinema kariyerinde "yolunu bulmaya çalıştığını" söyledi.

"Çocuklarımın dünyada elde ettiklerini, hak ederek elde ettiklerini hissetmeleri çok önemli" diyen Michelle Obama; "İnsanların, onların çok çalışmadıklarını, sadece doğal olarak, ellerine verilen şeyleri yaptıklarını varsaymalarını istemiyorlar. Buna karşı çok hassaslar. Kendileri başarmak istiyorlar" ifadesini kullandı.

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Michelle Obama, Malia ve 23 yaşındaki küçük kızı Sasha'nın bağımsızlık istemelerinin yeni bir şey olmadığını, kızlarının ergenliklerinden beri kendilerini farklılaştırmak istediklerini belirtti.