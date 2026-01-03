Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Ocak ayı kira artış oranı hesaplama 2026 | Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        Ocak kira artış oranı için geri sayım sürüyor. Ev sahibi ve kiracılar tarafından merakla beklenen kira artış oranı her zaman olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bilindiği gibi kira artış oranı hesaplaması, 12 aylık TÜFE verisi dikkate alınarak belirlenmektedir. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2026 Ocak kira artış oranı hesaplama tablosu...

        Giriş: 03.01.2026 - 20:35 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:35
        1

        Ev sahibi ve kiracılar tarafından dikkatle takip edilen ocak kira artış oranı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak son dakika verilerine çevrildi. Aralıkta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 35,91 olarak belirlenmişti. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        2

        2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ocak ayı kira artış oranı 5 Ocak 2025 Pazartesi günü enflasyon rakamları ile netleşecek.

        3

        OCAK AYI KİRA ZAMMI 2026 NE KADAR OLACAK?

        Aralık ayı kira artış oranı TÜİK verilerine göre yüzde 35,91 olmuştu. Ekonomistlerin Aralık ayı için öngördüğü enflasyon beklentileri, Ocak ayında yenilenecek kontratlar için kira artış oranının %33 ile %35 bandında olabileceğine işaret ediyor.

        4

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA

        Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

        Kira zam oranı: % 35,91

        Zamlı fiyat: 5.5386,5

        Yeni kira bedeli: 20.386,5 TL

