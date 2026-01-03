Ev sahibi ve kiracılar tarafından dikkatle takip edilen ocak kira artış oranı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak son dakika verilerine çevrildi. Aralıkta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 35,91 olarak belirlenmişti. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...