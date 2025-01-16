Ocak halka arz takvimi 2025: Bu ay hangi firmalar halka arz oldu?
Ocak ayı halka arz takvimi kaldığı yerden devam ediyor. En son 14 Ocak'ta borsada işlem gören Egeyapı Avrupa GYO'dan sonra Akfen İnşaat ve Gülermak Ağır Sanayi'nin süreçleri devam ediyor. İşte, tüm detaylarıyla Ocak ayında halka arz olan firmaların son durumu...
Ocak halka arz takvimi, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Akfen İnşaat talep toplamaya devam ederken, Gülermak Ağır Sanayi'nin halka arz sonuçları açıklandı, Egeyapı Avrupa GYO ise borsada işlem görmeye başladı. İşte, tüm detaylarıyla 2025 halka arz takvimi...
AKFEN İNŞAAT TALEP TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR
Toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtacak firma 17 Ocak'a kadar talep toplamaya devam edecek. Hisse başı fiyatı 38,70 TL olan firmanın halka arz büyüklüğü ise 3,7 milyar TL.
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıttı. Kişi başına 3375 TL değerinde 27 lot düştü. Firmanın halka arzına toplamda 595 bin 287 kişi katıldı.
EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZ OLDU!
Firma 17 Ocak itibarıyla halka arz oldu. Egeyapı, toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıttı. Kişi başına 1590 TL değerinde 106 lot düştü. Halka arza toplamda 348 bin 119 kişi katıldı.