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        Haberler Bilgi Ekonomi Gülermak Ağır Sanayi İnşaat (GLMRK) BIST ilk işlem tarihi nedir, kişi başına kaç lot düştü, hisse fiyatı ve lot miktarı

        Gülermak Ağır Sanayi BIST ilk işlem tarihi nedir? Halka arz sonuçları ne oldu?

        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından firmanın Borsa İstanbul'da ilk işlem göreceği tarih de netleşti. 'GLRMK' kodu ile borsada yer alan firmanın halka arzına 595 bin 287 kişi katıldı ve kişi başı 27 lot düştü. İşte, Gülermak Ağır Sanayi halka arz sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:51
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        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 500 binden fazla kişi katıldı ve kişi başına 27 lot düştü. Toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı yapan firmanın borsada ilk işlem göreceği tarih belli oldu! İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. halka arz sonuçları...

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        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıttı. Kişi başına 3375 TL değerinde 27 lot düştü. Firmanın halka arzına toplamda 595 bin 287 kişi katıldı.

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        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Firma, 17 Ocak 2025 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.

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        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ FON KULLANIMI

        Yüzde 45-50 Makine ve ekipman alımı.

        Yüzde 15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi.

        Yüzde 25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı.

        Yüzde 2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.

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        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.

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        GÜLERMAK AĞIR SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        8 Ocak'ta başlayan talep toplama süreci 10 Ocak'ta tamamlandı.

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