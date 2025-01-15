Akfen İnşaat halka arz tarihi ve hisse fiyatı: Akfen İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Akfen İnşaat halka arz talep toplama tarihleri de belli oldu. Üç gün sürecek halka arzda 38,70 TL hisse fiyatından talep toplayacak olan şirket, toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtımı yapacak. Peki, Akfen İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte Akfen İnşaat halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu hakkınd detaylı bilgiler...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzını onayladı. Akfen İnşaat talep toplama tarihleri netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 15 olacak. Peki, Akfen İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, AKFIS Akfen İnşaat halka arz hakkında bilgiler...
AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Akfen İnşaat talep toplama tarihleri de belli oldu.
Akfen İnşaat halka arzı 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.
AKFEN İNŞAAT HİSSE FİYATI NE KADAR?
Akfen İnşaat halka arz fiyatı 38,70 TL olarak belirlendi.
Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 15 olması bekleniyor.
AKFEN İNŞAAT HİSSE KODU NE?
Şirketin Bist hisse sembolü “AKFIS” olarak belirlendi.
Paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
AKFEN İNŞAAT KAÇ LOT VERİR?
Akfen İnşaat halka arz toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
- 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4953 TL).
- 700 Bin katılım ~ 55 Lot (2128 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1354 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (1006 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (812 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (657 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (580 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (503 TL).
AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.