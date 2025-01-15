Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzını onayladı. Akfen İnşaat talep toplama tarihleri netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 15 olacak. Peki, Akfen İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, AKFIS Akfen İnşaat halka arz hakkında bilgiler...