Ocak temettü ödemeleri başlıyor! Bu ay hangi hisseler yatırımcılara kâr payı ödemesi yapacak?
2025 yılı temettü yatırımı yapanlar açısından oldukça hareketli geçerken, yeni yılda da düzenli gelir hedefleyen yatırımcılar 2026 planlarını oluşturmaya başladı. Bu süreçte Ocak ayına ilişkin temettü takvimi netleşmeye başlarken, şu ana kadar dört şirket temettü tutarları ve ödeme tarihlerini resmi olarak duyurdu. Yatırımcıların yakından izlediği bu gelişmelerle birlikte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine dair öne çıkan detaylar da belli oldu. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimi…
Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
BIST kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 0,7083 TL
Tarihi: 14.01.2026
Şirket: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BIST kodu: OSMEN
Temettü tutarı: 0,0213 TL
Tarihi: 28.01.2026