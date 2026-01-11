2025 yılı boyunca temettü ödemeleri yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tuttu. Yeni yılda da temettü gelirini ön planda tutan yatırımcılar, 2026 planlarını şekillendirirken Ocak ayına ilişkin temettü takvimi de oluşmaya başladı. Açıklanan bilgilere göre şu ana kadar dört şirket, temettü tutarları ve ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine dair ayrıntılar…