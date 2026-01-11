Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Ocak temettü ödemeleri başlıyor! Bu ay hangi hisseler yatırımcılara kar payı ödemesi yapacak, ödemeler ne zaman hesaba yatacak?

        Ocak temettü ödemeleri başlıyor! Bu ay hangi hisseler yatırımcılara kâr payı ödemesi yapacak?

        2025 yılı temettü yatırımı yapanlar açısından oldukça hareketli geçerken, yeni yılda da düzenli gelir hedefleyen yatırımcılar 2026 planlarını oluşturmaya başladı. Bu süreçte Ocak ayına ilişkin temettü takvimi netleşmeye başlarken, şu ana kadar dört şirket temettü tutarları ve ödeme tarihlerini resmi olarak duyurdu. Yatırımcıların yakından izlediği bu gelişmelerle birlikte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine dair öne çıkan detaylar da belli oldu. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimi…

        Giriş: 11.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 11.01.2026 - 10:59
        1

        2025 yılı boyunca temettü ödemeleri yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tuttu. Yeni yılda da temettü gelirini ön planda tutan yatırımcılar, 2026 planlarını şekillendirirken Ocak ayına ilişkin temettü takvimi de oluşmaya başladı. Açıklanan bilgilere göre şu ana kadar dört şirket, temettü tutarları ve ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine dair ayrıntılar…

        2

        Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 0,7083 TL

        Tarihi: 14.01.2026

        3

        Şirket: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        BIST kodu: OSMEN

        Temettü tutarı: 0,0213 TL

        Tarihi: 28.01.2026

        4

        Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Tarihi: 16.02.2026

        5

        Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Tarihi: 15.04.2026

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
