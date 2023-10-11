Haberler Gündem ÖDEMELER BAŞLADI! 2023 Ekim Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar ve ne zaman yatacak?

Bakan Göktaş'tan kritik açıklama! Aile Destek Paketi ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi Ekim ayı ödemesine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, Aile Destek Paketi ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerdir. İşte Ekim Aile Destek Paketi ödeme tarihleri... Habertürk Giriş: 11.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:59 facebook

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Aile Destek Paketi Ekim ödemelerine ilişkin yapılan son dakika açıklamaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı ödemelerinin başladığını duyururken, bugüne kadar hanelere 52,2 milyar TL destek sağladıklarını ifade etti. Peki, "Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, Aile Destek Paketi ne zaman yatacak?" İşte Ekim 2023 Aile Destek ödemesinin hesaplara yatacağı tarih...

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ TEMMUZ'A KADAR UZATILDI 850 TL ile 1250 TL aralığında yapılan Aile Destek Programı ödemeleri 2023 yılı Temmuz ayında sona erecek şekilde planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.