Ödül avcısı profesör

Harran Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek, akademik hayatının yanı sıra çektiği kısa filmlerle katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödüle layık görüldü. Benek'in küçük yaşlardan itibaren merak duyduğu sinema sektörüne girişi, yaklaşık 10 yıl önce bir televizyon kanalında üniversitede uzmanlık alanı olan göç konularının işlendiği 'Sınır Hikayeleri' adlı programa konuşmacı olarak katılmasıyla başladı.

Senarist ve yönetmen olarak kısa filmler çeken Prof. Dr. Sedat Benek, katıldığı festivallerden eli boş dönmüyor. Benek'in 'Şakha' adlı kısa filmi 5, 'Kevok' adını verdiği diğer kısa filmi ise 5'i yurt dışında olmak üzere 8 festivalde ödül kazanırken Fransa, Belçika, Fas, Libya ve Almanya'da sinema salonlarında gösterime girdi. Prof. Dr. Sedat Benek, kısa filmleri hakkında "Mesela, göçle ilgili ne kadar kaliteli olursa olsun bir makale yazdığımda bunu okuyan kişi sayısı sınırlıdır, hatta akademisyenlerin dışında belki de hiç kimse okumuyor ama bir film kısa sürede binlerce kişiye ulaşıyor. Filmler, toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme anlamında toplumda önemli yer tutuyor. Sinema benim için akademik çalışmalarıma eş değer, daha geniş kitlelere ulaşma aracıdır. Toplumun gerçek yaşamına ayna tuttuğu için de ayrı bir önem taşıyor" dedi.

Prof. Dr. Sedat Benek, kısa film çekimlerine öğrencilerini de dahil ediyor.