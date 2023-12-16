MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 15 Aralık 2023 MasterChef All Star ödülü kim aldı?
MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Bursa'ya özgü yemeklerin yapılacağı gecede, bir yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda büyük ödülün sahibi olacak. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak ödül oyununda yarışmacılar en iyi tabağı ortaya çıkarmak için tezgah başına geçiyor. İşte 15 Aralık 2023 MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...
MasterChef ekibi ödül oyunu gecesinde Bursa'da... Kıyasıya rekabetin sürdüğü MasterChef'te ödül oyununda şefler yarışmacılardan, Bursa'ya özgü 5 farklı yemek yapmalarını istedi. Bir yarışmacı gecenin sonunda büyük ödülün sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef All Star ödülü kim aldı, eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Bursa yöresine ait geleneksel yemeklerin yapıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları; Tahsin, Dilara, Barbaros, Kıvanç ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Barbaros ödülün sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Esra
Barbaros
Batuhan