ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU! MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 15 Aralık Cuma MasterChef All Star ödülü kim aldı, eleme potasında kimler var?

ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU! MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 15 Aralık Cuma MasterChef All Star ödülü kim aldı, eleme potasında kimler var?

MasterChef ekibi ödül oyunu gecesinde Bursa'da... Kıyasıya rekabetin sürdüğü MasterChef'te ödül oyununda şefler yarışmacılardan, Bursa'ya özgü 5 farklı yemek yapmalarını istedi. Bir yarışmacı gecenin sonunda büyük ödülün sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef All Star ödülü kim aldı, eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Bursa yöresine ait geleneksel yemeklerin yapıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları; Tahsin, Dilara, Barbaros, Kıvanç ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Barbaros ödülün sahibi oldu.