Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım iletişim ödülünü kazanmak için ödül oyununda kıyasıya bir mücadeleye girdi. Ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle hasret giderebilecek. Peki, "Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 23 Nisan 2024 Survivor All Star ödülü hangi takım aldı?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...