OECD, Türkiye için büyüme tahminini güncelledi

OECD, Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Belirsiz Zamanlarda Doğru Dengeyi Bulmak" temasıyla yayımladı.

Küresel büyüme beklenenden daha iyi seyrettiği belirtilen raporda, sanayi üretimi ve ticaretin, gümrük vergilerinin artırılmasından önce yapılan ön alımlarla desteklendiği ifade edildi. Yapay zeka yatırımlarının şimdilik ABD'deki ekonomik faaliyeti desteklediği vurgulanan raporda, Çin'deki mali desteğin, ticaretin olumsuz etkilerini ve emlak piyasasındaki zayıflığı telafi ettiği bildirildi.

Raporda, “Küresel büyüme, 2025'in ilk yarısında, özellikle birçok gelişmekte olan piyasa ekonomisinde, beklenenden daha dirençli oldu.” ifadesine yer verilerek ticaret engellerinin artması ve jeopolitik ve politika belirsizliklerinin birçok ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle aşağı yönlü risklerin büyük tehdit oluşturduğu uyarısı yapıldı.

Enflasyonist baskıların yeniden canlanması, karşılıklı gümrük tarifelerinin daha da artması ve mali risklere ilişkin endişelerin artmasının, küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği konusunda uyarıda bulunulan raporda, kripto varlıkların yüksek ve dalgalı seyrinin geleneksel finansal sistemle artan bağlantılıkları nedeniyle finansal istikrara yönelik riskleri de artırdığı ifade edildi.

Rapora göre, yüksek teknoloji sektörlerindeki güçlü yatırım büyümesinden kaynaklanan ekonomik toparlanma, yüksek gümrük tarifeleri ve net göçün azalmasıyla zayıflayacak. Küresel ekonominin bu yıl 3,2 büyümesi bekleniyor OECD, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 büyümesini bekliyor. Bu oran, OECD'nin haziranda açıkladığı öngörüsünün yüzde 0,3 üzerinde bulunuyor. OECD, küresel ekonomide 2026'ya ilişkin büyüme tahminini ise değiştirmeyerek yüzde 2,9'da sabit bıraktı. ABD'de ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,8'den bu yıl 1,8'e düşmesi, gelecek yıl yüzde 1,5 olması öngörülüyor. OECD, haziranda ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6 büyüyeceğini tahmin etmişti. Avro bölgesi yüzde 1,2 büyüyecek OECD, Avro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyümeye ilişkin haziranda yüzde 1 olan öngörüsünü 1,2'ye yükseltti ancak 2026 tahminini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 1 olarak belirledi. Örgütün raporunda, "Avrupa ekonomilerinde, artan ticaret çatışmaları ve jeopolitik belirsizlik, daha gevşek kredi koşulları tarafından bir ölçüde dengelenebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, Çin ekonomisin bu yıl büyüme tahmini yüzde 4,7'den 4,9'a çıkarıldı. 2026 için ise yüzde 0,1 yukarı yönlü revize ederek yüzde 4,4'e yükseltildi. Türkiye ekonomisinde bu yıl ve 2026'da büyüme yüzde 3,2 OECD, Türkiye ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,3 yukarı revize ederek 3,2'ye ve 2026 için yüzde 0,1 aşağı yönlü revizeyle yüzde 3,2 olarak belirledi. Türkiye dahil gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek seyredeceğini öngören OECD'ye göre, Türkiye'de enflasyon bu yıl yüzde 33,5 olacak, gelecek yıl yüzde 19,2'ye gerileyecek. OECD, haziranda Türkiye için 2025'te yüzde 31,4 ve 2026'da ise yüzde 18,5 yıllık enflasyon tahmin etmişti. G20 enflasyon düşecek Raporda, ekonomik büyümenin ve iş gücü piyasası baskılarının azalmasıyla birlikte enflasyonun G20 ülkelerinin çoğunda düşeceği tahmin edildi. G20 ekonomilerinde yıllık enflasyonun 2025'te yüzde 3,4'ten gelecek yıl 2,9'a düşeceği tahmin edildi. Merkez bankalarının "uyanık" olması ve fiyat istikrarına yönelik risklerdeki değişikliklere hızlı şekilde yanıt vermesi gerektiği ifade edilen raporda, enflasyon beklentileri istikrarlı kaldığı sürece, enflasyonun hedefe doğru düşmesi beklenen ekonomilerde faiz indirimlerinin devam edeceği öngörüldü.