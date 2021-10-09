Avukatlık bürosunda döverek öldürdü! 0:00 / 0:00

İHA

Osmaniye'de edinilen bilgiye göre, olay, 29 Eylül tarihinde akılalmaz bir olay yaşandı. 23 yaşındaki iki çocuk annesi Meltem Goncagül, eşiyle boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan avukatının bürosuna geldi.

AVUKATLIK BÜROSUNDA EŞİNİ DARP ETTİ

İHA'da yer alan habere göre avukatlık bürosuna bir süre sonra kadının eşi İbrahim Goncagül gelerek yaşanılan tartışma üzerine eşini darp etti.

GENÇ KADIN GAZİANTEP'E SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kadın, önce ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra hayati tehlike kaydıyla Gaziantep’e sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

10 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Meltem Goncagül, hayatını kaybetti. Eşini darp ederek ölümüne sebep olan İbrahim Goncagül ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.