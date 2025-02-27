ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları sorgulama ekranı
Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 9 Şubat Pazar günü uygulanan sınavın ardından, ÖGG sonuçları için gözler EGM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım gösteren adaylar ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Adaylar, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarını, EGM'nin sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EGM 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı?" İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı...
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM kılavuzuna göre ÖGG sınav sonuçları, 28 Şubat Cuma günü açıklanması bekleniyor.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.