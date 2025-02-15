ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı 9 Şubat Pazar günü uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemini meşgul etmeye başladı. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Peki, "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım gösteren adaylar ÖGG sonuçları için, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. 100 sorudan oluşan Özel Güvenlik sınavında her soru 1 puan değerindedir. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EGM 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı?" İşte detaylar...
113. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 9 Şubat 2025 Pazar günü düzenlendi.
Kılavuzda belirtildiği gibi 113. dönem ÖGG soruları ve cevapları, 11 Şubat 2025 Salı günü erişime açıldı.
Adaylar, yazılı sınav sorularına 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek.
Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 21 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM kılavuzuna göre ÖGG sınav sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.