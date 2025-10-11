Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi 2025: ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?
Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için bekleyiş sürüyor. Tek oturumdan oluşan sınavda adaylara 100 soru sorulmaktadır. Silahlı sınava katılım sağlayacaklar için, 100 sorunun yanında 25 soru daha sorulmaktadır. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 ÖGG sınav tarihi...
ÖGG sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde uygulanacak sınav öncesinde, ÖGG sınavının uygulanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının yapılacağı tarihi duyurdu. Silahsız sınavda adaylara 100 soruya 120 dakika süre verilmektedir. Peki, "Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.
ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU VAR, KAÇ DAKİKA?
Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 soruya 120 dakika süre tanınacak.
ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖGG sınav soru ve cevapları 21 Ekim yayımlanması, adayların ise 22 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında sorulara itirazda bulunabilmesi planlanıyor.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik sınav sonuçları 7 Kasım'da açıklanacak.
10 – 12 Kasım 2025 tarihleri arasında ise adayların sonuçlara itiraz edebileceği, bu itirazların sonuçlarının 13 Kasım 2025’te ilan edileceği bildirildi. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.