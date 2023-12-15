Emniyet Genel Müdürlüğü 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihlerini duyurdu. ÖGG sınavına kısa bir süre kala, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman? 106. Dönem Temel Eğitim Özel Güvenlik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2023 ÖGG sınav tarihi...

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ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?

Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından sınava katılacak adaylara ait “Sınav Giriş Belgesi”nin 02.12.2023 tarihi saat 17.00’a kadar ÖGNET uygulaması üzerinden çıktısı alınarak adaylara teslim edilmesi ve adaylar tarafından sınav giriş belgesinde bulunan fotoğrafın kontrol edilerek kendisine ait olmayan fotoğrafı 03.12.2023 tarihi saat 23:59’a kadar özel güvenlik eğitim kurumuna düzelttirmesi gerekmektedir.