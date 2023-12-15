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        Haberler Gündem ÖGG sınavı ne zaman? 106. Dönem Temel Eğitim Özel Güvenlik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

        ÖGG sınavı ne zaman? 106. dönem Özel Güvenlik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

        Özel Güvenlik (ÖGG) 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, ÖGG sınavının yapılacağı tarihi gündemine aldı. Genel olarak yılda 6 kez yapılan Temel Eğitim Özel Güvenlik sınavı bu yıl 5 kez uygulanacak. İşte 2023 106. Dönem Temel Eğitim Özel Güvenlik sınavı giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 21:18
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        Emniyet Genel Müdürlüğü 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihlerini duyurdu. ÖGG sınavına kısa bir süre kala, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman? 106. Dönem Temel Eğitim Özel Güvenlik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2023 ÖGG sınav tarihi...

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        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        Özel Güvenlik (ÖGG) 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı 17 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleşecek.

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        ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?

        Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından sınava katılacak adaylara ait “Sınav Giriş Belgesi”nin 02.12.2023 tarihi saat 17.00’a kadar ÖGNET uygulaması üzerinden çıktısı alınarak adaylara teslim edilmesi ve adaylar tarafından sınav giriş belgesinde bulunan fotoğrafın kontrol edilerek kendisine ait olmayan fotoğrafı 03.12.2023 tarihi saat 23:59’a kadar özel güvenlik eğitim kurumuna düzelttirmesi gerekmektedir.

        4

        17.12.2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavında; T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacaktır.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav soruları ve cevap anahtarları da 19 Aralık'ta ilan edilecek.

        Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme sınav sonuçları da 5 Ocak tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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