Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF | ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü binlerce adayın katılımı tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar gözünü, ÖGG soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevirdi. Özel Güvenlik Sınavı soru ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından, adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek. Peki, "ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 114. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 19:15 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        114. Dönem ÖGG sınavının tamamlanmasının ardından ÖGG sınav sonuçlar için geri sayıma geçildi. Her bir sorunun 1 puan değerinde olduğu sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silah sınavı ise 25 çoktan seçmeli sorunun her biri 2 puan değerinde olup değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak. ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!

        Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 12 Nisan Cumartesi günü uygulandı.

        3

        ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı soru ve cevapları, 15 Nisan tarihinde adayların erişimine sunulacak.

        Sorulara itirazlar 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

        4

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik Sınavı sonuçları 2 Mayıs tarihinde erişime sunulacak.

        Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler.

        5

        2025 ÖGG SINAV TAKVİMİ

        115. Dönem Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı: 29 Haziran 2025

        116. Dönem Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı: 24 Ağustos 2025

        117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı: 19 Ekim 2025 (Pazar)

        118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı: 14 Aralık 2025 (Pazar)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”