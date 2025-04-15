114. Dönem ÖGG sınavının tamamlanmasının ardından ÖGG sınav sonuçlar için geri sayıma geçildi. Her bir sorunun 1 puan değerinde olduğu sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silah sınavı ise 25 çoktan seçmeli sorunun her biri 2 puan değerinde olup değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak. ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...