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'Oğlumuz torbacı' diye ihbar ettiler, 30 yıl istenince pişman oldular

İstanbul'da uyuşturucu kullanan oğullarını 'uyuşturucu satıyor' diye polise ihbar eden anne baba, açılan dava sonucu 30 yıl kadar hapis cezası istenince, ihbar ettiklerine pişman oldu

16.10.2018 - 06:10 | Güncelleme:

Oğullarının uyuşturucu satıcısı olduğunu söyleyip polise teslim eden anne-baba 30 yıla kadar hapis istenince iftira attıklarını iddia etti. Oğullarını ihbar eden aile, “Uyuşturucu madde satıyor diye ihbar edersek cezaevine girer ve uzun süre yatınca uyuşturucudan kurtulur diye düşündük" dedi.

Ceylan Sever'in Hürriyet'teki haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu madde kullanan 21 yaşındaki Ali Ö., annesinin 2 bileziğini satıp kendisine uyuşturucu aldı. Bunun üzerine 29 Haziran akşamı çıkan tartışmada anne Havva Ö., polis çağırdı. Olay yerine giden polis, baba Muhammed Ö.’nün (41) oğlu Ali Ö.’yü yere yatırmış vaziyette tuttuğunu gördü. Oğlunun üzerinde uyuşturucu olduğunu söyleyen baba, üzerinden çıkan uyuşturucu ve parayı polise teslim etti. Ayrıca oğullarının uyuşturucu sattığından şüphelendiklerini anlattı. Çift oğullarının çalışmamasına rağmen cebinde tomarla parayla gezdiğini söylediler. Ali Ö. 30 Haziran’da Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.

"TEDAVİ EDİLSİN İSTİYORUZ"

Telefonunda uyuşturucu madde ticareti ile ilgisi olabileceği değerlendirilen mesajlar bulunan Ali Ö. hakkında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılınca Ö. çifti İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe vererek oğullarının uyuşturucudan kurtulması içini iftira attıklarını iddia ettiler. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Oğlumuz 16 yaşından beri uyarıcı kullanıyor. Tedaviye başvurduk ancak tedavi olmayacağını söyleyince ben ve eşim birlikte bir karar aldık ve ‘uyuşturucu madde satıyor’ diye ihbar edersek cezaevine girer ve uzun süre yatınca uyuşturucudan kurtulur diye düşündük. Gerek oğlum gerekse biz yaptığımızdan dolayı pişmanız. Bu nedenle gerekenin yapılmasını oğlumun tahliye edilmesini talep ediyoruz. Oğlumun tedavisi devlet aracılığıyla olmaz ise bizim vasıtamız ile yapılmasını istiyoruz.”

 

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