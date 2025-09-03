Oğlunu aylar sonra canlı yayında gördü

20 yaşındaki Elife, evden kaçtığını, Sabri isimli kişiyle dini nikahla birlikte yaşadıklarını ve bir çocuklarının olduğunu söyledi.

Elife, bu evde şiddet gördüğünü ifade etti. Ayrıca oğlunu, çocuğunun babası Sabri’nin kendisine göstermediğini dile getirdi. Bugün, Sabri ve Elife canlı yayında yüzleşti. İkili, birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya döktü.

CANLI YAYINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Didem Arslan Yılmaz, çocuğun babası Sabri’den Elife için oğlunun bir fotoğrafını ekibiyle paylaşmasını istedi. Gelen fotoğrafı Didem Arslan Yılmaz stüdyoya yansıtınca, Elife gözyaşlarına boğuldu. Şimdi herkes, masum çocuğun kaderinin ne olacağını merak ediyor.