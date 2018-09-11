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Şehit yakınları mahkemede beyanda bulundu
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Oğlunun katiliyle göz göze gelmek istedi

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, savaş uçaklarının bombalaması sonucu şehit düşenlerin yakınları müşteki sıfatıyla beyanda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit edilen Mutlucan Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç aradan iki yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğini belirterek, oğlunun şehit düşmesine neden sanık eski pilot Müslim Macit ile göz göze gelmek istedi. Anne Kılıç, "Başkanım acım dinmiyor, acımın dinmesi için onunla göz göze gelmek istiyorum. Müslim Macit kalk ayağa ve gözlerimin içine bak" dedi

11.09.2018 - 12:39 | Güncelleme: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Akıncı Üssü'nden havalanan savaş uçaklarının bombalaması sonucu şehit düşenlerin yakınları müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

A.A'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne atılan bombanın etkisiyle yaralanan 15 Temmuz gazisi Şenol Gençer, aynı saldırıda kardeşi Özgür Gençer'in şehit olduğunu anlattı.

Külliye'ye atılan iki bomba arasında kaldıklarını belirten Gençer, "Ben yaralandım, kardeşim ise şehit oldu. O pilot başta olmak üzere bütün hainlerden şikayetçiyim." dedi.

Aynı bölgede şehit düşen Mutlucan Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç da aradan iki yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğini dile getirerek, oğlunun katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Oğlunun şehit düşmesine neden olan bombayı atan sanık eski pilot Müslim Macit ile göz göze gelmek istediğini belirten Kılıç, "Başkanım acım dinmiyor, acımın dinmesin için onunla göz göze gelmek istiyorum. Müslim Macit kalk ayağa ve gözlerimin içine bak." ifadelerini kullandı.

Şehit Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak ise duruşmaya katılma talebinde bulunarak, Müslim Macit başta olmak üzere bütün darbecilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki Gürsel Kaymakçı da şehit Alper Kaymakçı'nın babası olduğunu kaydederek, "Oğlum yaşamının en güzel yıllarında darbeci hainlerin attığı bomba ile hayattan koparıldı. Oğlumun katillerinden şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." diye konuştu.

Akıncı Üssü nizamiyesinde bir gurup sivil ile darbecileri protesto ettiği sırada üzerine açılan ateş sonucu şehit olan Hasan Yılmaz'ın eşi Dilek Yılmaz, darbecilerden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Şehit Ali Anar'ın eşi Nuray Anar, şehit Lokman Biçici'nin babası Recep Biçici, şehit Ömer İpek'in kardeşi Döndü İpek ve şehit Mustafa Koçak'ın eşi Zübeyde Koçak da darbecilerden şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini ifade etti.

 

 

 

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