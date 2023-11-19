Oğluyla tartışan baba öldü

Elazığ'ın merkeze bağlı Yukarı Çakmak köyünde meydana gele olayda, 4 çocuk babası Cemil T. (73) ve oğlu Ü.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sonrasında yaşlı adam yere düşerek hareketsiz kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Cemil T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞİZOFRENİ HASTASI OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli ölüm üzerine jandarma ekipleri, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ü.T.'yi gözaltına aldı. Yaşlı adamın kalp krizi mi yoksa oğlunun müdahalesiyle mi hayatını kaybettiği otopsi sonrasında belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.