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        Haberler Spor Basketbol OGM Ormanspor: 58 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 80 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        OGM Ormanspor: 58 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 80 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-58 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 20:24 Güncelleme: 29.12.2024 - 20:24
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        Galatasaray deplasmanda zorlanmadı!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-58 mağlup etti.

        Salon: M. Sait Zarifoğlu

        Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Burak Durmuş, Oğuzhan Güzel

        OGM Ormanspor: Duygu Özen 7, Aokuso 11, Burke 9, Sissoko 3, Berger 5, Manolya Kurtulmuş 17, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 2, Esra Ural Topuz 4

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 3, Zandalasini 12, Yueru Li 4, Fraser 18, Vanloo 21, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 6, Meltem Yıldızhan

        1. Periyot: 13-26

        Devre: 25-42

        3. Periyot: 39-61

        4. Periyot: 58-80

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