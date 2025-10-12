OGM Ormanspor: 62 - Fenerbahçe Opet: 80 | MAÇ SONUCU
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 yendi.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Sezer Bor, Ali Osman Kanık
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 8, Kübra Erat 6, Anigwe 22, Fraser 15, Shields 8, Dillard 3, Banu Şimşek, Yaren Düzcü
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Allen 14, Rupert 15, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır, Şerife Alperi Onar 2, Tilbe Şenyürek 8, Billings 22
1. Çeyrek: 12-17
Devre: 29-44
3. Çeyrek: 52-62
4. Çeyrek: 62-80