OGM personel alımı başvuru ekranı: 2025 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

OGM personel alımı başvuruları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait başvuru kılavuzunda personel alımı detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasının ardından, OGM’ye KPSS (B) grubu puan üstünlüğüne göre toplam 496 sözleşmeli personel alınacağı kesinleşti. Peki OGM personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?