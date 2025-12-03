OGM personel alımı başvuru ekranı: 2025 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Orman Genel Müdürlüğü birimine 496 personel alımı yapılacak. Biyolog, diyetisyen, laborant, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför-operatör, garson, bulaşıkçı, büro personeli, avukat gibi kadrolara alımlar olacak. Başvuru yapmak isteyenler OGM personel alımı başvuru tarihi, şartları gibi detayları merak ediyor. Peki , 2025 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
OGM personel alımı başvuruları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait başvuru kılavuzunda personel alımı detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasının ardından, OGM’ye KPSS (B) grubu puan üstünlüğüne göre toplam 496 sözleşmeli personel alınacağı kesinleşti. Peki OGM personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
OGM PERSONEL ALIMINDA LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR
20 Mühendis,
30 Büro personeli,
4 Avukat,
2 Biyolog,
1 Diyetisyen
OGM PERSONEL ALIMINDA ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR!
1 Laborant,
2 Tekniker
OGM PERSONEL ALIMINDA ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KADROLAR!
1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
296 Şoför–Operatör,
2 Garson,
2 Bulaşıkçı,
135 Temizlik personeli
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını sağlamak,
KPSS (B) grubu puanına sahip olmak,
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.