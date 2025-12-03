Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam OGM personel alımı başvuru ekranı: 2025 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        OGM personel alımı başvuru ekranı: 2025 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Orman Genel Müdürlüğü birimine 496 personel alımı yapılacak. Biyolog, diyetisyen, laborant, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför-operatör, garson, bulaşıkçı, büro personeli, avukat gibi kadrolara alımlar olacak. Başvuru yapmak isteyenler OGM personel alımı başvuru tarihi, şartları gibi detayları merak ediyor. Peki , 2025 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        OGM personel alımı başvuruları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait başvuru kılavuzunda personel alımı detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasının ardından, OGM’ye KPSS (B) grubu puan üstünlüğüne göre toplam 496 sözleşmeli personel alınacağı kesinleşti. Peki OGM personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        2

        ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.

        Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

        OGM PERSONEL ALIMINDA LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR

        20 Mühendis,

        30 Büro personeli,

        4 Avukat,

        2 Biyolog,

        1 Diyetisyen

        OGM PERSONEL ALIMINDA ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR!

        1 Laborant,

        2 Tekniker

        OGM PERSONEL ALIMINDA ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KADROLAR!

        1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

        296 Şoför–Operatör,

        2 Garson,

        2 Bulaşıkçı,

        135 Temizlik personeli

        3

        ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını sağlamak,

        KPSS (B) grubu puanına sahip olmak,

        Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

        Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

        OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı