OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere alınacak 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli için başvuru süreci 28 Mart'ta sona erdi. Binlerce adayın heyecanla beklediği sonuçlar, KPSS puanına göre belirlenecek ve OGM'nin resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Yerleşmeye hak kazanan adaylar, gerekli belgeler ve teslim süreciyle ilgili bilgilere yine kurumun sitesinden ulaşabilecek. Adaylara ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak. Peki, OGM personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? 2025 OGM personel alımı kurası ne zaman? İşte ayrıntılar...
Orman Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımı sonuçları, başvuru yapan binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. 17-28 Mart tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. KPSS puanıyla yapılacak değerlendirme sonrası yerleştirme sonuçları OGM’nin resmi web sitesinden erişime açılacak. Peki, OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? OGM personel alımı kurası ne zaman? İşte güncel bilgiler...
OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Mayıs ayı içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
OGM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.