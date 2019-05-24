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Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek

AA

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanan oyun karakteri "Maskod"n maceralarının işlendiği mobil oyun, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden hizmete sunuldu

Kodlama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanan, 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra dünyaya dönen oyun karakteri "Maskod"n maceralarının işlendiği mobil oyun, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmete sunuldu.

AA'nın haberine göre; MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm hedefine yönelik olarak "mobil kod" uygulaması hazırlandı.

5'inci ve 6'ncı sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kazanımlarına uygun, blok tabanlı bir kodlama oyunu olarak EBA'da yayımlanan uygulama, web, İOS ve Android üzerinden öğretmen, öğrenci ve kodlama ile ilgilenen herkesin hizmetine açıldı.

Uygulamada kullanıcılar, oyunun ana karakteri olan Maskod'a kod blokları yardımı ile komut vererek, görevlerin tamamlamasını sağlıyor.

Oyun, Kaya, Buz, Kristal ve Lav Gezegeni olmak üzere dört gezegenden oluşuyor. Her gezegende 30 bölüm bulunuyor. Toplam 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra oyun karakteri Maskod dünyaya dönerek görevini başarıyla tamamlıyor.

Amaç kodlama becerisi kazandırmak
YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce hazırlanan mobil oyun, öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amaçlı öğretim araçlarından biri olarak tasarlandı.

Mobil kod uygulaması ile öğrencilerin algoritmik düşünce gelişimine destek olunması hedeflendi.

Uygulamaya "http://mobilkod.eba.gov.tr" adresi ve mobil platformlar üzerinden erişim sağlanabilecek.

 

 

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