İHA

Bir grup üniversite öğrencisi yaptıkları Nemrut Dağı gezisi sonrası İbrahim P. idaresindeki minibüse binerek şehir merkezinin yolunu tuttu.

Üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs, Arsemia yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Meydana gelen kazada minibüste bulunan üniversite öğrencilerinden 10 kişi yaralandı.



Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ve otomobillerle Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 10 yaralı öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.