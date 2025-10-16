Habertürk
        Öğrencilerin sigara kavgasında bir kişi tutuklandı

        Öğrencilerin sigara kavgasında bir kişi tutuklandı

        Okul tuvaletinde 'sigara' tartışması kavgaya dönüştü; "kullanmıyorum" deyince yumruklanan 16 yaşındaki Uygar T.U.'nun çenesinde kırık tespit edildi, şüpheli öğrenci Berk E. ise tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 23:07 Güncelleme: 16.10.2025 - 23:07
        Zonguldak’ta Erdemir Anadolu Lisesi tuvaletinde 12’nci sınıfa giden iki öğrenci arasında ‘sigara isteme’ tartışmasında Berk E., ‘sigara kullanmıyorum’ diyen Uygar T.U.’ya (16) yumruk attı. Çenesi kırılan Uygar T.U. hastanede tedavi altına alınırken, Berk E. İse çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Olay, 14 Ekim’de Erdemir Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 12’nci sınıfa giden Uygar T.U. arkadaşıyla birlikte tuvalete gitti. Daha sonra tuvalete gelen Berk E., Uygar T.U.’dan sigara istedi. Uygar T.U., ‘sigara kullanmıyorum’ diyerek uzaklaşmaya çalıştı. Berk T. ise attığı yumruk ile Uygar T.U.’yu yere devirdi. Çevredeki öğrenci ve öğretmenler olaya müdahale etti. Okul idaresi 2 öğrencinin ailesini arayarak okula çağırdı.

        YUMRUK ATAN ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

        Dişinin kırıldığı görülen Uygar T.U., babası ile birlikte önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Burada tedavi edilemeyen Uygar T.U. önce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çenesinde kırıklar olduğu belirlenen Uygar T., Plastik Cerrahisi Servisi’nde tedavi altına alındı.

        Uygar T.U.’nun ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Berk E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

