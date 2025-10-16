Öğrencilerin sigara kavgasında bir kişi tutuklandı

Zonguldak’ta Erdemir Anadolu Lisesi tuvaletinde 12’nci sınıfa giden iki öğrenci arasında ‘sigara isteme’ tartışmasında Berk E., ‘sigara kullanmıyorum’ diyen Uygar T.U.’ya (16) yumruk attı. Çenesi kırılan Uygar T.U. hastanede tedavi altına alınırken, Berk E. İse çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 14 Ekim’de Erdemir Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 12’nci sınıfa giden Uygar T.U. arkadaşıyla birlikte tuvalete gitti. Daha sonra tuvalete gelen Berk E., Uygar T.U.’dan sigara istedi. Uygar T.U., ‘sigara kullanmıyorum’ diyerek uzaklaşmaya çalıştı. Berk T. ise attığı yumruk ile Uygar T.U.’yu yere devirdi. Çevredeki öğrenci ve öğretmenler olaya müdahale etti. Okul idaresi 2 öğrencinin ailesini arayarak okula çağırdı.