        Haberler Gündem Güncel Öğrencilerini temizliğe götüren öğretmene gözaltı | Son dakika haberleri

        Öğrencilerini temizliğe götüren öğretmene gözaltı

        İzmir'de kız öğrencileri ders saatlerinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddia edilen öğretmenle ilgili Valilik harekete geçti; öğretmen görevden uzaklaştırıldı, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve adli soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 01:20 Güncelleme: 09.01.2026 - 01:20
        Öğrencilerini temizliğe götüren öğretmene gözaltı
        İzmir’de bir öğretmenin kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiaları üzerine konuyla ilgili İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen D.T.’nin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        “İlimiz Bornova İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir öğretmenin, ‘Kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı’ yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde (bugün), basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir.”

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

