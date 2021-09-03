Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreninde konuştu. Erdoğan, okullarda alınan önlemlere dikkat çekerken, "Salgın devam ediyor ama çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz kalmadı. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel gelişimleri bakımından okulların açık tutulması önemlidir. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere de seslenerek aşı olma çağrısında bulundu .

Tören sonrası binlerce öğretmen adayı merak içerisinde öğretmen atama sonuçlarını merak ediyor. Hemen belirtelim ki sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı personel sayfası e-Devlet uzantısı üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar TC Kimlik no ve e-Devlet şifresini girerek atama listesinde isimlerinin olup olmadığını görecekler.

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