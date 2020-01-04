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Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2020 emekli öğretmen maaş zammı belli oldu!

2020 Ocak ayı memur ve memur emeklisinin maşına zam geldi. Buna göre yeni öğretmen ve emekli öğretmen maaşları da belli oldu. Peki yeni 2020 öğretmen maaşları ve emekli öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı.

Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.983 TL’den 2 bin 111 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.181 TL’den 1.258 TL’ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı 1.775 TL’den 1889,8 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 1.250 TL’den 1330 TL’ye yükselecek.

Memur ve emeklilere ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek. Böylece memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 5.49 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 723 liradan 3 bin 927 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 522 liradan 2660 liraya yükselecek. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocak ayında yüzde 10.69, temmuz ayında ise yüzde 6 oranında zam yapılmıştı.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR 2020

Öğretmen (9/1)3804 TL

4013 TL

EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR 2020

Öğretmen (1/4)3101,9 TL3272,1 TL

 

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