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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru tarihleri: Bakan Tekin açıkladı! 2024 Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme atama başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

        Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru tarihleri: 2024 Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme atama başvurusu ne zaman?

        Mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlere güzel haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika açıklaması ile yeniden başvuru alınacağını duyurdu. Atamaların gerçekleştirileceği tarih de belli oldu. Bu gelişme sonrası ise ''2024 Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme atama başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?'' soruları gündeme taşındı. İşte, MEB Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru tarihleri ve sürece ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 08:37 Güncelleme: 22.08.2024 - 08:37
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        Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları 16 Ağustos’ta açıklanmış ve tercihleri doğrultusunda yer değişikliği yapamayan öğretmenler için yeni bir çalışma planlandığı açıklanmıştı. Beklenen haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerden yeniden başvuru alınacağını duyurdu. Peki MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme atama başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2024 Öğretmen mazerete bağlı atama başvuru tarihleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

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        BAKAN TEKİN’DEN AÇIKLAMA!

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenler ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

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        Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı.

        Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak.

        Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.

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        ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin başvuruları, 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.

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        ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları, 26 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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