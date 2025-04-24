Öğretmeni darp edenler yakalandı

Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okul öğrencisi olmayan 2 kişiyi gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre nöbetçi öğretmen Mert, dışardan gelen iki genci okuldan dışarı çıkartmaya çalışırken tartışma yaşandı.

YAKALANDILAR

Bu tartışma sonrası öğretmeni darp eden iki genç okuldan kaçtı. Olay hemen polise bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Samsun polisi, isimleri M.F.C. (17) ve A.E.K (16) olduğu tespit edilen iki şüphelinin peşine düştü. Samsun Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafnıdan yapılan çalışmalarda öğretmeni darp ettiği iddia edilen 2 çocuk yakalandı.

DAHA ÖNCE BİRİNİ BIÇAKLAMIŞ

Emniyet müdürlüğüne götürülen iki gençle ile ilgili yapılan araştırmada şüphelilerdenM.F.C'nin geçen yıl söz konusu liseyi bir yıl okuduktan sonra bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.