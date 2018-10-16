Sabri Ülker Vakfı’nın temel misyonlarımızdan biri olan “sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak” amacından hareketle 2011 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi, 8. yılında daha çok çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşma hedefiyle yoluna devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen ve Millî Eğitim Bakanlığı’nca sertifikalandıran hizmet içi eğitim programı bu yılda da yapılıyor.

Öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından Türkiye’nin en kapsamlı ve sürdürülebilir beslenme eğitim projesi olan “Yemekte Denge kapsamında öğretmenlere “Okul Tabanlı Beslenme Eğitimi Semineri verildi. Seminer çalışmasının koordinatörlüğünü Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler’in yürüttüğü eğitim İstanbul, Antalya, Sinop, Trabzon, İzmir, Erzurum, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş ve Kayseri’de gerçekleştirildi.

YEMEKTE DENGE YENİ EĞİTİM YILINDA 15 İLDE UYGULANIYOR

Öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından Türkiye’nin en kapsamlı ve sürdürülebilir beslenme eğitim projesi olan ve bugüne kadar 6 milyonun üzerinde çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşan Yemekte Denge Eğitim Projesi, bu yıl Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Rize’nin eklenmesiyle toplam 15 ilde uygulanıyor. Bu yıl hizmet içi eğitimle 1000 öğretmene ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca çocuklara erken yaşlarda beslenme eğitiminin verilmesiyle yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmış, sağlıklı ve gelecek nesiller oluşmasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Yemekte Denge projesinin mesajlarını çocuklara daha iyi aktarabilmek amacıyla hazırlanan okul öncesi ve 1. sınıflara yönelik üç hikâye kitabı da binlerce çocuğa dağıtılacak.



ARTIK 15 İLDE UYGULANIYOR

Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin daha çok çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, şunları söyledi: “2011 yılında T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yemekte Denge, 20 bin öğrenciden milyonlara ulaştı. Geçen yıl projemizde attığımız önemli adımlardan biri Yemekte Denge’nin temel mesajlarının okullarda ilgili derslerde okutulması, bir diğeri ise ve öğretmenlerimize hizmet içi eğitim kapsamında temel beslenme eğitimi verilmesidir. Bu yılın en önemli adımı ise Yemekte Denge’nin uygulandığı il sayısının Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Rize’nin eklenmesiyle birlikte 15’e ulaşması oldu. Hizmet içi eğitimlere de devam ediyoruz. Hedefimizde daha çok çocuğa, ebeveyne ve öğretmene ulaşmak var.”



YEMEKTE DENGE İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARA DENGELİ BESLENMEYİ ÖĞRETİYOR

Ana mesajı “Her şeyi yiyebilirsin, önemli olan dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek” olan Yemekte Denge projesi, Türkiye’de temel eğitimde öğrenim gören öğrencilerin ve ebeveynlerinin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve okullarda görev yapan tüm çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesine destek olma hedefiyle yola çıktı. Yemekte Denge, ilkokul çağındaki çocuklara dengeli beslenmenin kurallarını oyunlarla, yaratıcı çalışmalarla, eğlenerek öğretiyor, Yemekte Denge eğitimleri sayesinde çocuklar neyi ne kadar yiyeceklerini öğreniyor, fiziksel aktivitenin önemini kavrıyor, sağlıklı kalmak için temel hijyen kurallarını benimsiyor.

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