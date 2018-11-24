Öğretmenler Günü mesajları 2018! 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel mesaj yollayın... Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!
24.11.2018 - 09:24 | Güncelleme:
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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! Bugüne özel en güzel Öğretmenler Günü mesajlarını sizler için bu sayfada bir araya getirdik. Hem kısa hem resimli Öğretmenler Günü mesajları seçenekleriyle farkınızı ortaya koyabilirsiniz. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri
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Yegane sanatkar öğretmendir. Geleceğin neslini yetiştiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.
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Ögretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun!
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Nesillerin yetişmesinde büyük rol oynayan, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!
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Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
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Bilgi ve düşünceleriyle hayatımıza yön veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!
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Bir Ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve ögretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun!
Öğretmeyi, bilgiyi, öğrencilerini ve dünyayı seven; kalbinden emek veren tüm öğretmenlerin günü mutlu, umutlu olsun.
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Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!
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Siz Ögretmenler “sevgi Elcileri” Siniz. Sınıfta yasama sevinci, Toplumda Huzur, Ülkede Barış, Meslektaşları arasında demokratliğin Simgesisiniz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
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Dünya'nın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.K Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
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