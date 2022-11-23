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Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma ücretsiz mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün gelişiyle birlikte İstanbul'da toplu taşıma ücret tarifesi güncellendi. 24 Kasım Perşembe günü otobüs, metro, metrobüs, marmaray, travmay ve vapur seferlerinin öğretmenlere ücretsiz olup olmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma tarifesi...

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  • Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Perşembe otobüs, metro, metrobüs, marmaray, travmay ve vapurlar öğretmenlere bedava mı?

    24 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliğinin kabul edildiği 24 Kasım her yıl Öğretmenler günü olarak büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 24 Kasım'da İstanbul toplu taşıma tarifesi değişti. Gelişmenin ardından " 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde otobüs, metro, metrobüs, marmaray, travmay ve vapurlar ücretsiz mi?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 24 Kasım öğretmenler günü toplu taşıma ücret tarifesi hakkında merak edilenler...
  • Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Perşembe otobüs, metro, metrobüs, marmaray, travmay ve vapurlar öğretmenlere bedava mı?

    24 KASIM ÖĞRETMEN GÜNÜNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

     İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde "İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart" tanımlı olan öğretmenlerin tüm gün ücretsiz seyahat edebileceğini bildirdi.

    İBB'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da öğretmenler, Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri dijital öğretmen kartlarına iade edilecek. Ücretsiz geçişte herhangi bir limit de olmayacak.
  • Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Perşembe otobüs, metro, metrobüs, marmaray, travmay ve vapurlar öğretmenlere bedava mı?

    Öte yandan, öğretmenlere "İstanbul Kitapçısı" şubelerinde Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak.

    İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde de 21-27 Kasım arasında öğretmen ve birinci derece yakınları için indirim uygulanacak.

    Ayrıca, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığınca önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze'de öğretmenlik yapan çalışanlara canlı müzik eşliğinde özel bir kutlama yapılacak.
  • Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Perşembe otobüs, metro, metrobüs, marmaray, travmay ve vapurlar öğretmenlere bedava mı?

    24 KASIM'DA VAPURLAR ÖĞRETMENLERE BEDAVA MI?

    24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Şehir Hatları'na bağlı hizmet veren vapur kafekerde öğretmenlere yüzde 15 indirim uygulanacak.
  • Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım Perşembe otobüs, metro, metrobüs, marmaray, travmay ve vapurlar öğretmenlere bedava mı?

    24 KASIM'DA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

    İBB tarafından yapılan açıklamaya göre; Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde Öğretmenler Gününe özel 21-27 Kasım arasında öğretmen ve 1.derece yakınları için geçerli indirim uygulanacak.

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